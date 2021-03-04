Про це йдеться на сайті МОЗ.

Зокрема, до “червоної” потрапили 3 області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

Зазначимо, що “червоний рівень” епідеміологічної небезпеки вводять у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде зафіксовано:

  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж на 65%;
  • кількість тестувань на 100 тисяч населення менше як 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID понад 60.

До “помаранчевої” зони потрапили 9 областей: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська. 

Київ та решта регіонів потрапили у “жовту” зону карантину.

Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Крім того, згідно із постановою Кабміну, в Україні знову діятиме епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.