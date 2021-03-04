У четвер, 4 березня, Міністерство охорони здоров'я оновило перелік "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" карантинних зон з урахуванням показників захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та завантаженості лікарень.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Зокрема, до “червоної” потрапили 3 області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

Зазначимо, що “червоний рівень” епідеміологічної небезпеки вводять у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде зафіксовано:

завантаженість лікарняних ліжок більш ніж на 65%;

кількість тестувань на 100 тисяч населення менше як 300;

кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID понад 60.

До “помаранчевої” зони потрапили 9 областей: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська.

Київ та решта регіонів потрапили у “жовту” зону карантину.

Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Крім того, згідно із постановою Кабміну, в Україні знову діятиме епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.