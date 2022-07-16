Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило оновлений перелік територіальних громад, які розташовані у районах проведення активних бойових дій, які перебувають у тимчасовій окупації або ті, що в оточенні.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

На основі затвердженого переліку будуть здійснюватися виплати внутрішньо переміщеним особам.

Станом на 14 липня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні входить 9 областей та 113 громад: Донецької – 66, Харківської – 51, Дніпропетровської – 7, Луганської – 37, Запорізької – 54, Херсонської – 49, Миколаївської – 25, Сумської – 19, Чернігівської – 5 областей.

У Мінреінтеграції зазначили, що всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

“Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації й уточнити інформацію”, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Федеративна Республіка Німеччина цього року виділить додаткову фінансову допомогу для українців, які змушені були покинути свої домівки через широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що у 2022 році Німеччина виділить додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання вимушено переміщених українців.