Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У ЦПД зауважили як розпізнати нові сигнали тривоги.
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
У пресслужбі також нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд, та застерегли не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення:
– необхідно негайно слідувати до найближчого укриття;
– потрібно пам’ятати про правило 2-х стін та 2-х виходів.
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