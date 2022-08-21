Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зауважили як розпізнати нові сигнали тривоги.

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

У пресслужбі також нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд, та застерегли не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення:

– необхідно негайно слідувати до найближчого укриття;

– потрібно пам’ятати про правило 2-х стін та 2-х виходів.