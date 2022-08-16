В Україні внесли зміни до змісту навчальних програм загальної середньої освіти у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Відтепер у навчальні програми предметів “Історія України”, “Всесвітня історія” для 6 – 11 класів та інтегрованого курсу “Історія: Україна і світ” внесено зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу. Суттєві зміни пропонуються у частині найновішої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Окремим навчальним блоком передбачено повний розгляд російсько-української війни, що розпочалася у 2014 році. Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії РФ та міжнародній підтримці України. Оновлено перелік термінів й понять, як-от: “присвоєння суверенітету”, “русскій мір”, “рашизм”, “політика російщення”,”колабораціонізм”.

Натомість у програмі предмета “Основи здоров’я” розширено зміст першого розділу “Безпека і здоров’я людини”. Додано питання, що пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо. А також надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги.

Щодо основ правознавства, то у програмі розширено вивченням питань, пов’язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповнено інформацією щодо Міжнародного гуманітарного права.

У програмі з географії переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Також у зміст теми “країни Азії” додано інформацію про Республіку Корея, її місце у сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки України з Республікою Корея.

Щодо програми предметів “Зарубіжна література”, то зі змісту програм вилучено твори російських і білоруських авторів. Натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

Окрім того, було вилучено програми: “Література російська та зарубіжна”, “Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою” для 5 – 9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою/з навчанням російською мовою для 10 – 11 класів, “Російська мова та література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою” для 10 – 11 класів.

“Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти – це відповідь на виклики, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України”, – наголосили у Міністерстві освіти і науки України.