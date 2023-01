Про це повідомив головний редактор BILD Йоганнес Бойє у Twitter.

За його словами, поранення не дуже серйозне.

“Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не дуже серйозна. Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду”, – написав головред BILD.

Журналіст у Twitter додав, що отримав поріз на лобі від скла під час вечері. Він припустив, що російські військові атакували залізничний вокзал, розташований неподалік.

“Місце розташоване поза зоною дії артилерії Росії, як і “ураганів”, тому цілком можливо, що це був БПЛА”, – написав він.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023