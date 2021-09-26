Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, “помаранчевій” зоні карантину відповідають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там перевищила цільовий показник у 50% й зросла подекуди до 64,5%.
Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.
Додамо, що, в “помаранчевій” зоні діють обмеження “жовтої”. Однак місцева влада має право запроваджувати додаткові обмеження на свій розсуд.
Нагадаємо, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
За добу 24 вересня у світі діагностували понад 380 тисяч нових заражень коронавірусом. Україна на третьому місці серед країн Європи за кількістю нових заражень й на другому – за добовою смертністю.
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