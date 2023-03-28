Українські лікарі зараз спостерігають більш агресивний перебіг коронавірусу у госпіталізованих пацієнтів зі штамом "Омікрон".

Про це на брифінгу сказала лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова, передає “Укрінформ”.

“Ми спостерігаємо зараз значно агресивніший перебіг Омікрону. Цього не було влітку, агресивність проявляється тим, що дуже висока температура в деяких випадках, і дуже стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень”, – сказала Мінова.

За її словами, переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом “Омікрон”. Крім того, протягом останніх тижнів лікарі спостерігають збільшення кількості випадків з дихальною недостатністю, збільшення кількості важких пацієнтів, які потребують шпиталізації у відділення інтенсивної терапії, збільшення кількості випадків, які потребують неінвазивної вентиляції легень.

Більшість пацієнтів невакциновані проти COVID-19. Як додала Мінова, симптоми COVID-19 схожі із симптомами грипу, захворювання в перші дні починається однаково – висока температура, першить у горлі, кашель.

Тому, вона порадила насамперед проводити швидкий тест на визначення COVID-19. Мінова зауважила, що в групі ризику знаходяться пацієнти віком від 65 років, люди, які мають хронічні захворювання – серцево-судинні, захворювання легень, онкохворі, пацієнти з імуносупресивними станами.