Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

“Я дуже радий, що з 1 вересня, відповідно до закону про освіту, який був ухвалений Парламентом у 2017 році, всі російськомовні школи перейшли на державну мову навчання. Це величезний позитив — і це стосується і півдня, і сходу України. Це величезний сигнал для українського народу, що рівень володіння державною мовою має всі шанси підвищуватися”, – зазначив Кремінь.

Зокрема, омбудсмен перевірить якість викладання державною мовою.

Згідно із законодавством, контролем за навчально-виховним процесом займаються місцеві органи управління освітою та МОН.