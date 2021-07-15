ЗеПорушення

52

Всього порушень

21

Днів без порушень
15:01 У Сумах запровадили комендантську годину для дітей і підлітків
14:55 Джекі Чан хоче бути членом Комуністичної партії Китаю
14:51 У Токіо зафіксували перше зараження COVID-19 серед учасників Олімпіади
14:31 Знову рекорд: ніч на 15 липня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років
14:29 «Театр абсурду не закінчився»: ДБР ще рік розслідуватиме «справу про Томос» проти Порошенка
14:26 Одеський аеропорт на сьогодні скасував усі рейси
14:02 Внаслідок повеней у Західній Європі загинули понад 20 людей, ще десятки пропали безвісти
13:58 В Україні під час транспортування зіпсували майже 10 тисяч доз вакцини Pfizer
13:42 Порошенко про Бюджетну декларацію Кабміну: Це розписка влади у власній безпорадності, явка з повинною
13:29 В Україні з’явився офіційний інтернет-магазин Adidas
13:22 «1+1» оштрафували за трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою
13:22 Facebook та Instagram виділять $1 млрд для авторів контенту
12:53 «Слава Україне!»: Аваков у прощальній публікації припустився помилки у написанні національного гасла
12:50 Суд дозволив Брітні Спірс найняти свого адвоката, щоб звільнитися від опікунства
12:28 Українську учасницю Олімпіади в Токіо Вікторію Ус відправили на самоізоляцію
12:15 Сенат США прийняв закон про заборону всіх товарів з китайського Синьцзяна
11:55 В Одесі зі стріляниною гуляли весілля, – відео
11:49 Голова «слуг народу» Корнієнко назвав Авакова «кращим варіантом» на посаду мера Харкова
11:42 Верховний суд Іспанії визнав введення локдауну неконституційним
11:17 Одна транзакція Bitcoin лишає вуглецевий слід еквівалентний перегляду 138 тис. годин відео на YouTube
10:58 «ЄС», «Голос» і «Батьківщина» зареєстрували постанову щодо включення справи «вагнерівців» до розгляду ТСК
09:56 В Афінах більше 5000 людей протестували проти COVID-вакцинації
09:28 У США ведмедиця з дитинчатами прийшли освіжитися в озері поряд із людьми, – відео
08:52 У Бельгії штрафуватимуть пасажирів без COVID-сертифікатів
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано 623 нові випадки COVID-19
07:59 «Відмовився лизати дупи»: Сенцов заявив, що через Єрмака не може знімати кіно
07:34 15 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:20 Сьогодні в Україні спека до +35°C, а в деяких регіонах прогнозуються грози
02:03 Американські слідчі зайнялися справою про вбивство президента Гаїті
01:41 Apple випустила зовнішній акумулятор MagSafe для iPhone 12
01:40 Ліси Амазонії виділяють більше вуглекислого газу, ніж поглинають
01:22 Матч Україна – Нідерланди претендує на звання найкращого на Євро-2020
01:08 Маніпуляції та необізнаність: ексрегіонала Хмельницького розкритикували за допис про медичний канабіс
00:28 Джуліані напідпитку радив Трампу проголосити перемогу на виборах

В Україні під час транспортування зіпсували майже 10 тисяч доз вакцини Pfizer

Майже 10 тисяч доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech зіпсували під час доставлення в Харків. Це сталося через температурне порушення.

Четвер, 15 липня 2021, 13:58

Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА).

Партія містила 21,6 тисячі доз вакцини. Транспортування здійснювало державне підприємство “Укрмедпостач”. 30 червня вакцину отримало підприємство “Обласний аптечний склад”.

Під час отримання вакцин фахівці складу зафіксували порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах. Через збій температурного режиму зіпсувалося 9360 доз вакцини Pfizer.

“Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП “Укрмедпостач”, – зазначили у ХОДА.

Зіпсовані дози не використовуватимуть. Їх уже повернули підприємству, що здійснювало транспортування.

Нагадаємо, що понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров’я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам.

  • Кілька тижнів тому співробітники заводу в Балтиморі, де виробляються дві вакцини проти коронавірусу, випадково допустили помилку при змішуванні інгредієнтів, тим самим зіпсувавши 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.
  • У суботу адміністрація Байдена призначила компанію Johnson & Johnson відповідальної за контрактний завод в Балтиморі – Emergent BioSolutions, – який зіпсував 15 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Також уряд США заборонив виготовляти на заводі вакцину іншого виробника AstraZeneca.
Теги: Comirnaty, COVID-вакцина, Pfizer

Читати #Букви у Telegram і у Facebook