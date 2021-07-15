В Україні під час транспортування зіпсували майже 10 тисяч доз вакцини Pfizer

Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА).
Партія містила 21,6 тисячі доз вакцини. Транспортування здійснювало державне підприємство “Укрмедпостач”. 30 червня вакцину отримало підприємство “Обласний аптечний склад”.
Під час отримання вакцин фахівці складу зафіксували порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах. Через збій температурного режиму зіпсувалося 9360 доз вакцини Pfizer.
“Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП “Укрмедпостач”, – зазначили у ХОДА.
Зіпсовані дози не використовуватимуть. Їх уже повернули підприємству, що здійснювало транспортування.
Нагадаємо, що понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров’я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам.
- Кілька тижнів тому співробітники заводу в Балтиморі, де виробляються дві вакцини проти коронавірусу, випадково допустили помилку при змішуванні інгредієнтів, тим самим зіпсувавши 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.
- У суботу адміністрація Байдена призначила компанію Johnson & Johnson відповідальної за контрактний завод в Балтиморі – Emergent BioSolutions, – який зіпсував 15 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Також уряд США заборонив виготовляти на заводі вакцину іншого виробника AstraZeneca.