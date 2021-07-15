В Україні під час транспортування зіпсували майже 10 тисяч доз вакцини Pfizer

Майже 10 тисяч доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech зіпсували під час доставлення в Харків. Це сталося через температурне порушення.

Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА).

Партія містила 21,6 тисячі доз вакцини. Транспортування здійснювало державне підприємство “Укрмедпостач”. 30 червня вакцину отримало підприємство “Обласний аптечний склад”.

Під час отримання вакцин фахівці складу зафіксували порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах. Через збій температурного режиму зіпсувалося 9360 доз вакцини Pfizer.

“Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП “Укрмедпостач”, – зазначили у ХОДА.

Зіпсовані дози не використовуватимуть. Їх уже повернули підприємству, що здійснювало транспортування.

Нагадаємо, що понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров’я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам.