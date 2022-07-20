В Україні під визначення закону про олігархів можуть підпадати близько 86 осіб. Під час наради обговорили роботу реєстру олігархів та "проблемні питання" реалізації закону.

Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

Під час наради були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, голова МВС Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська та в.о. голови СБУ Василь Малюк. Вони обговорювали стан виконання Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

“Секретар РНБО України зазначив, що наразі під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом, можуть підпадати близько 86 осіб”, – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що закон введено в дію 7 травня цього року. Вже рішенням РНБО його ввели в дію від 29 червня у дію Указом Президента України. У ньому затверджено Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

Законом визначається реалізація організаційних засад функціонування системи запобігання надмірному впливу олігархів, зокрема порядок застосування заходів впливу до них. РНБО має формувати та вводити відповідний реєстр.

Під час наради учасники обговорили основні етапи формування та ведення Реєстру. Вони порушили питання того, які є проблеми під час реалізації закону. За результатами наради надали протокольні доручення Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.