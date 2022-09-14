Про це повідомило Мінреінтеграції.
Законопроєкт підготовили за участі представників Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Мінреінтеграції, правозахисників та нардепів. Вони запропонували притягувати до кримінальної відповідальності за:
- Отримання громадянства або отримання паспорта Росії. Це стосується держпосадовців або представників місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
- Публічні заклики до отримування паспорта або примушування до цього. Те саме стосується пропаганди;
- Обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.
Міністерство додало, що є випадок, коли набуття російського паспорта є виправданим. Якщо громадянин отримав документ РФ, аби через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію, людину до кримінальної відповідальності притягнуто не буде.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується звільнити від мобілізації ще дві категорії населення. Це стосується педагогів у закладах дошкільної освіти та тренерів.
- У першому читанні ухвалили законопроєкт №5749, який стосується введення відповідальності за цькування працівників. Проєкт закону передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці.
- 6 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5616 “Про охорону географічних зазначень сільськогосподарської продукції” та відхилила тютюнові правки №20 та №21. Ухвалення саме цих правок дозволило б відновити куріння у приміщеннях ресторанів, кафе, барів, готелів та інших громадських приміщеннях. У мережі вже опублікували перелік нардепів, які підтримали таке рішення. Більшість з них — від партії “Слуга народу”.