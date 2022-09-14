Про це повідомило Мінреінтеграції.

Законопроєкт підготовили за участі представників Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Мінреінтеграції, правозахисників та нардепів. Вони запропонували притягувати до кримінальної відповідальності за:

  • Отримання громадянства або отримання паспорта Росії. Це стосується держпосадовців або представників місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  • Публічні заклики до отримування паспорта або примушування до цього. Те саме стосується пропаганди;
  • Обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.

Міністерство додало, що є випадок, коли набуття російського паспорта є виправданим. Якщо громадянин отримав документ РФ, аби через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію, людину до кримінальної відповідальності притягнуто не буде.