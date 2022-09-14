Кабінет Міністрів України підготував проєкт закону стосовно російських паспортів. Пропонується запровадити кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Законопроєкт підготовили за участі представників Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Мінреінтеграції, правозахисників та нардепів. Вони запропонували притягувати до кримінальної відповідальності за:

Отримання громадянства або отримання паспорта Росії. Це стосується держпосадовців або представників місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

Публічні заклики до отримування паспорта або примушування до цього. Те саме стосується пропаганди;

Обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.

Міністерство додало, що є випадок, коли набуття російського паспорта є виправданим. Якщо громадянин отримав документ РФ, аби через Росію та треті країни повернутись на підконтрольну Україні територію, людину до кримінальної відповідальності притягнуто не буде.