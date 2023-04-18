В Україні станом на 18 квітня, підтопленими залишаються понад 1 500 дворогосподарств і 330 будинків, порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Нині залишаються підтопленими понад 1 500 домогосподарств це, зокрема, у Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській і Полтавській областях. І 330 будинків, зокрема у Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях”, – розповів Олександр Хорунжий.

А також додав, що у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тис. 138 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

За словами пресофіцера ДСНС, до ліквідації наслідків повені залучено понад 300 рятувальників і 250 одиниць техніки. З початку робіт із ліквідації наслідків повені рятувальники ДСНС евакуювали 22 особи, зокрема 1 800 осіб рятувальники перевезли з різних локацій, також доправляли за продуктами, привозили лікарів, допомагали розвозити пенсії.

“Понад 20 тисяч літрів води було доставлено населенню і приблизно 280 кг харочових продуктів”, – розповів пресофіцер ДСНС, зазначивши, що це стосується регіонів, які постраждали найбільше.

Крім того, за добу підрозділами ДСНС: відкачано 2 тис. 995 м куб. води. (з початку робіт – 15 тис. 184), перевезено 228 осіб (з початку робіт – 1 799).