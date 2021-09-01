Цьогоріч в Україні підвищать стипендії. У деяких випадках відбудеться зростання у більш ніж два рази.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

“Уряд ухвалить зміни щодо розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів фахової передвищої освіти та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть підвищені”, – прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, стипендії у студентів закладів профтехосвіти зростуть у 2,5 раза. Водночас студентам вишів також підвищать виплати. Їхні стипендії зростуть мінімум в 1,5 раза.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка передбачає підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.