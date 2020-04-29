Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Вчора на Раді економічного розвитку ми розмовляли з провідними економістами. Вони підтримали урядовий план, згодні з пропозицією, що потрібно запускати адаптивний карантин. Це означає, що в разі спалаху інфекції в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій країні . Але це такі наші кроки після 11 травня”, – заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що в наступну середу, 6 травня, Кабмін прийме ряд рішень, які послаблять карантин, але не уточнив, які саме.

“На наступну середу ми також приймемо цілий ряд рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови. Це також прописано і прораховано, і ми озвучуємо це”, – сказав Прем’єр.

За словами Шмигаля, в Україні в порівнянні з іншими країнами менше хворих саме завдяки карантинним заходам.

Крім того, глава Уряду закликав не протестувати проти карантину, так як, за його словами, акції можуть привести до різкого стрибка захворюваності на коронавірус.

“Ті заклики про достроковий вихід з карантину наражають українців на небезпеку. […] Тому я прошу політичні сили, різні групи впливу не маніпулювати цими речами, не закликати сьогодні українців до якихось протестів, скупчень. Ми отримаємо просто наступний етап зростання захворюваності. Карантин однозначно буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих українців не буде збільшуватися”, – сказав він.