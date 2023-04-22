Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

21 квітня президент “Енергоатома” Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів.

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Крім того, документ також передбачає поглиблення співпраці між компаніями, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України. Зокрема, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.

У компанії пояснили, що зазначені проєкти потребують потужних інвестицій у вітчизняну енергетику загалом й атомну зокрема. Задля їх реалізації та кращої координації дій буде створений Спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть не лише представники НАЕК “Енергоатом” та Holtec International, а й Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.

Очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що спорудження в Україні малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, дозволить замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності та досягнути цілей декарбонізації.

“Holtec International має особливу честь та привілей підписати угоду про співпрацю з “Енергоатомом” щодо розгортання наших удосконалених ядерних реакторів SMR-160 в Україні. Ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами, щоб побудувати та ввести в експлуатацію 20 реакторів SMR-160 в рекордно стислі терміни”, – сказав під час підписання угоди Кріс Сінгх.

В “Енергоатомі” нагадали, що американська компанія Holtec International, багаторічний партнер “Енергоатома”, виступала підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке у квітні 2022 року було введене в експлуатацію.

Довідково. SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.