Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

На сьогоднішній нараді МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи.

Денис Шмигаль зазначив, що український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування.

Прем’єр-міністр підкреслив, що через російську збройну агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Саме тому, на його думку, гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустять програму гуманітарного розмінування деокупованих територій. Для цього Європейський Союз залучить 25 млн євро. Денис Шмигаль заявив про програму після зустрічі з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем напередодні саміту Україна-ЄС у Києві.

“Маємо домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади”, – написав Шмигаль.

Крім того, варто зазначити, що внаслідок російського вторгнення Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. На сьогодні понад 40% території країни забруднено мінами.

Катерина Темплтон з Консультативної групи з шахт заявила, що “забруднення величезне”.

“Це навіть не порівняти, я б сказала, із Сирією чи Афганістаном. Це справді масово”, — наголосила вона.

Human Rights Watch звинувачували Росію у застосуванні заборонених протипіхотних мін у східній Харківській області. Згідно з міжнародним правом заборонено та обмежено використання різних мін, особливо тих, які призначені для ураження людей.

“Ви побачите протитанкові міни, протипіхотні міни, міни-пастки, ви побачите багато боєприпасів, що не вибухнули, ви побачите касетні боєприпаси. Все, що ви можете придумати, ви побачите в Україні”, — додала Катерина Темплтон.

З 24 лютого 2022 року через міни значно зросла кількість постраждалих. За даними Human Rights Watch, деякі міни було встановлено ще до повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема проросійськи сили в окупованому Донецьку та Луганську використовували різні пристрої протягом 2014-2015 років, а також у наступні роки.

Одними з небезпечних боєприпасів є міни-пастки, які активізуються, коли жертва торкається або наступає на неї. За даними MAG, за шість років з 2014 по 2020 рік в Україні було 1190 постраждалих від мін. Менше ніж за рік повномасштабного вторгнення було відомо про 611 постраждалих від мін.

Міни безпосередньо спричиняють травми та смерть, а також можуть зробити ділянки землі недоступними або більш небезпечними. Від них особливо страждає сільськогосподарське виробництво.

Катерина Темплтон зауважила, що MAG не зосереджується на розслідуванні того, яка сторона розміщує міни. Вони натомість намагаються переконатися, що сторони не використовують заборонені протипіхотні міни, і шукають можливості розчистити забруднену землю, щоб люди могли жити безпечніше.

Проте очищення території займе роки після закінчення війни. Експерти MAG навчатимуть українців, як очищати заміновані терени. Організація розпочала свою роботу, надіславши команду у квітні 2022 року та розпочавши співпрацю з місцевими партнерами. Оскільки у деяких регіонах України конфлікт триває вже майже десятиліття — “це буде копіткий і смертоносний процес, який триватиме багато років, щоб знезаразити кожен дюйм української землі”.