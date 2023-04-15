В Україні планують відновити понад 100 шкіл у 14 областях — Мінінфраструктури

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Відтак межах цих проєктів планується відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл в 14 областях України.
“ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах” – проєкт, який реалізується ПРООН, направлений на здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України.
Вже триває підготовка до тендеру на перші ремонтні роботи. В перспективі планується збільшити цей показник до понад сотні. Його бюджет складає близько 14 мільйонів євро.
“Відновлення шкіл в Україні” – проєкт, який реалізується UNOPS, передбачає проведення поточних ремонтів шкіл в 4 областях: Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Вже відібрано та узгоджено 54 навчальні заклади, які потребують відновлення. Щодо 8 об’єктів уже триває підготовка документації для проведення тендерних процедур.
Завдяки реалізації проєкту понад 20 000 дітей зможуть почати новий навчальний рік у гідних умовах. Бюджет складає 20 мільйонів євро.
“Дякую партнерам з Програми розвитку ООН та UNOPS за співпрацю та готовність працювати оперативно, аби старт нового навчального року для багатьох українців не було зірвано. Розраховуємо тільки поглиблювати співпрацю. Відновлення та оснащення освітньої інфраструктури є однією з необхідних умов для повернення українців додому”, – подякував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
А також зазначив, що особливий акцент в обох проєктах зроблено на покращенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ.
- Уряд визначив дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях України, відтак у населених пунктах п’яти областей розпочнеться відновлення за принципом “build back better”.
- За оцінками й підрахунками Світового банку, відновлення економіки України після завершення повномасштабної війни Росії проти України коштуватиме близько 411 мільярдів доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.
- Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.