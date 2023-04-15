В Україні планують відновити понад 100 шкіл у 14 областях — Мінінфраструктури

У партнерстві з ПРООН та UNOPS в Україні планують відремонтувати та модернізувати більш ніж 100 шкіл в межах реалізації двох проєктів відновлення шкіл – ECHO4SCHOOLS-UA та "Відновлення шкіл в Україні".

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відтак межах цих проєктів планується відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл в 14 областях України.

“ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах” – проєкт, який реалізується ПРООН, направлений на здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України.

Вже триває підготовка до тендеру на перші ремонтні роботи. В перспективі планується збільшити цей показник до понад сотні. Його бюджет складає близько 14 мільйонів євро.

“Відновлення шкіл в Україні” – проєкт, який реалізується UNOPS, передбачає проведення поточних ремонтів шкіл в 4 областях: Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Вже відібрано та узгоджено 54 навчальні заклади, які потребують відновлення. Щодо 8 об’єктів уже триває підготовка документації для проведення тендерних процедур.

Завдяки реалізації проєкту понад 20 000 дітей зможуть почати новий навчальний рік у гідних умовах. Бюджет складає 20 мільйонів євро.

“Дякую партнерам з Програми розвитку ООН та UNOPS за співпрацю та готовність працювати оперативно, аби старт нового навчального року для багатьох українців не було зірвано. Розраховуємо тільки поглиблювати співпрацю. Відновлення та оснащення освітньої інфраструктури є однією з необхідних умов для повернення українців додому”, – подякував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

А також зазначив, що особливий акцент в обох проєктах зроблено на покращенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ.