Регулювання фармацевтичної галузі України поступово переходить на стандарти ЄС, відтак одним із кроків на цьому шляху стане впровадження системи верифікації лікарських засобів в Україні з 2D-кодуванням.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відтак, МОЗ спільно з проєктом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців” (SAFEMed) розробили дорожню карту з запуску цієї системи в Україні, що вже була презентована представникам асоціацій та бізнес-сектору.

МОЗ зупинилося на її деталізації, а саме: реалізації цьогоріч, опрацювавши коментарі, зауваження, побажання, озвучені бізнес-спільнотою восени торік.

Отже, на 2023 рік заплановано: підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між МОЗ та суб’єктами ринку; фіналізація та прийняття постанови Кабінету міністрів України, яка регулюватиме питання верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням; створення Національної організації верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ) та комунікація з Єврокомісією щодо приєднання до Єврохабу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що підроблені лікарські засоби є проблемою в усьому світі, що створює значну загрозу здоров’ю та безпеці людей. Тому Міністерство охорони здоров’я підтримує впровадження надійної та ефективної системи, що дозволить запобігти надходженню підроблених ліків на ринок.

За словами очільника МОЗ України, запровадження системи верифікації лікарських засобів в Україні є надзвичайно важливим для безпеки та якості лікарських препаратів для пацієнтів, захисту інтересів усіх зацікавлених сторін.

У відомстві підкреслили, що попри війну Україна продовжує вдосконалювати свою систему охорони здоров’я. Отож, консультації з учасниками ринку з метою імплементації впровадження якісної і дієвої системи 2D-кодування ліків в Україні триватимуть.

“Для впровадження нової системи верифікації ліків потрібна якісна організаційна підготовка як з боку держави, так і з боку бізнесу. Тож спільна робота триває. Це дуже важливий інструмент у багатьох країнах для гарантування якості препаратів і запобігання розповсюдженню фальсифікату”, – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.