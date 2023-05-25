Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити у другому читанні в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо впровадження та ведення електронних реєстрів обліку культурної спадщини України та управління її цінностями.

Джерело: Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами очільника Мінкульту, мета законопроєкту № 8024 – запровадити електронні реєстри у сфері культури для обліку нерухомої культурної спадщини та культурних цінностей України, базової мережі закладів культури, реєстру видавців та майстрів народних художніх промислів.

Також цей проєкт передбачає створення юридичних механізмів для управління державним майном, що закріплено за національними закладами культури (наприклад, щоб заклади могли передати невикористовуване майно іншим закладам культури).

Законопроєкт був розроблений депутатами на прохання МКІП.

Додамо, що Міжнародна рада музеїв (ICOM) спільно з Міністерством культури та інформаційної політики підготували “Надзвичайний Червоний список культурних цінностей під загрозою – Україна”.

Список презентує категорії культурних цінностей України, які перебувають під загрозою викрадення, мародерства, незаконного вивезення, і складається з 53 типів об’єктів, що належать до 7 категорій – археології, книг та рукописів, нумізматики, а також народного, релігійного, прикладного та образотворчого мистецтва.

Широка різноманітність представлених об’єктів підкреслює багату, давню та різноманітну культурну спадщину України – від скіфів до авангарду 20 століття.

У відомстві нагадали, що про плани створення Червоного списку ICOM та МКІП оголосили 28 червня 2022 року. Протягом цього часу експерти з 11 музеїв по всій Україні співпрацювали з Департаментом охорони спадщини ICOM для дослідження та підготовки зазначеного переліку культурних цінностей під загрозою.