Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
В якості виконання заповіту Романа Ратушного, на банківську карту Вахтанга Кіпіані надійшли кошти від його близьких у розмірі 100 тисяч гривень.
Натомість Вахтанг Кіпіані запропонував ідею щодо створення кількох премій імені Романа Ратушного за публікації про історію Києва та збереження історичної спадщини столиці.
Також він закликав всіх, хто має пропозиції яким чином це можна втілити у життя – писати.
“В якості виконання його заповіту сьогодні на мою картку прийшли гроші від Романа і його друзів. І я знову плачу. Ми зобов’язані відпрацювати цю довіру. Перша думка – хочу від імені “Історична Правда” встановити кілька премій імені Романа Ратушного для молодих авторів за публікації про історію Києва та збереження історичної спадщини столиці”, – йдеться у повідомленні Вахтанга Кіпіані.
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