Кабінет Міністрів пропонує ввести адміністративну відповідальність за порушення режиму самоізоляції під час карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сума штрафу складе від 200-500 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 3400 грн до 8500 грн.

Зокрема, проєктом закону пропонується доповнити статтю 44 Кодексу частиною третьою такого змісту:

“Порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради, яка і має прийняти остаточне рішення.