Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт щодо збільшення Єдиного соціального внеску на 7 та на 15 % для людей з важкою професією.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Уряд буде пропонувати Верховні Раді Україні впровадження професійної накопичувальної системи. Розмір ЄСВ пропонується збільшити на 7 % для списку особливо важких професій № 2, та на 15 % для списку особливо важких професій № 1. Тобто для осіб молодше 35 років, які працюють в особливо важких умовах і небезпечних – буде запроваджена накопичувальна професійна пенсійна система. […]

Люди зможуть отримати власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися коли будуть виходити на пенсію. Це тисячі грн, які людина зможе отримати в якості доплати до своєї пенсії. Приблизний об’єм коштів для такої накопичувальної системи складатиме від 2 до 3 млрд грн на рік”, – сказав на початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ, зокрема, передбачає запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій осіб віком до 35 років (станом на 01.07.2021 року) із числа зайнятих на роботах за списком №1 (роботи з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці) і списком №2 (роботи зі шкідливими і важкими умовами праці) та деяких інших категорій осіб, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Особам, які не набудуть права участі в такій системі та які працюють (працювали) на роботах і посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, така пенсія призначатиметься на умовах, визначених законодавством.

Крім того, для осіб до 35 років, які до дати запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної професійної пенсійної системи набули не менше, ніж третину необхідного стажу на роботах, які дають право на призначення пільгової пенсії, передбачається право на перерахування накопичених коштів до солідарної системи на умовах, визначених законодавством.

Законопроєктом також передбачається запровадження трьох професійних пенсійних програм:

програма №1 – дає право на отримання пенсійних виплат після досягнення віку 50 років;

програма №2 – дає право на отримання пенсійних виплат при досягенні 55 років;

програма №3 – дає можливість добровільно набути право участі в накопичувальній професійній пенсійній системі на умовах, визначених у колективних договорах, угодах, та на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

При цьому, Єдиний внесок для платників, які використовують працю найманих працівників, зайнятих на роботах за списком №1, підвищується на 15 % бази нарахування внеску; на 7 % – за осіб, зайнятих на роботах за списком №2; не менше, ніж на 3% – за осіб, які є учасниками накопичувальної професійної пенсійної системи за професійною пенсійною програмою №3.