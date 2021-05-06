В Україні можуть запустити COVID-сертифікати до 1 липня цього року. Такі сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого процитували в пресслужбі МОЗ.

За словами Степанова, Міністерство охорони здоров’я опрацьовує впровадження COVID-сертифікатів.

Як зазначили в МОЗ, це робоча назва внутрішнього документа, який “міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19”.

Документ розробляють із урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я). Його мета – “вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу”.

Дані планують вносити через електронну систему охорони здоров’я. Сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі “ДІЯ”.

Степанов запевнив, що документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.

“Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював. Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення – нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС”, – пояснив міністр.

Степанов уточнив, що запуск такого внутрішнього COVID-сертифікату передбачатиме “певні переваги” для його власників. У МОЗ очікують, що “у такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 за перших же симптомів і не займатися самолікуванням”.

“Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів, – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням”, – вважає Степанов.

До впровадження COVID-сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати за запитом і за потреби пред’явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.