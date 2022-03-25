Про це повідомили в Офісі Президента України.

В указі №164/2022 мовиться, що з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час боротьби з російськими загарбниками, постановляється:

Присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України” наступним містам:

Буча (Київська область)

Ірпінь (Київська область)

Миколаїв (Миколаївська область)

Охтирка (Сумська область)

Указ підписано 24 березня 2022 року.