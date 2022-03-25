Про це повідомили в Офісі Президента України.
В указі №164/2022 мовиться, що з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час боротьби з російськими загарбниками, постановляється:
Присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України” наступним містам:
- Буча (Київська область)
- Ірпінь (Київська область)
- Миколаїв (Миколаївська область)
- Охтирка (Сумська область)
Указ підписано 24 березня 2022 року.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав звання Місто-герой декільком українським містам, котрі героїчно протистоять російській збройній агресії та продовжують чинити опір під обстрілами ворога.