Про це повідомили в Офісі Президента України.

В указі №164/2022 мовиться, що з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час боротьби з російськими загарбниками, постановляється:

Присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України” наступним містам:

  • Буча (Київська область)
  • Ірпінь (Київська область)
  • Миколаїв (Миколаївська область)
  • Охтирка (Сумська область)

Указ підписано 24 березня 2022 року.