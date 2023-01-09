В Україні з 1 січня почала діяти заборона на розповсюдження надтонких пластикових пакетів, які використовували у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети.

Про це повідомили #Букви.

10 грудня 2021 року набрав чинності Закон №1489, спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження. У статті 2 закону йдеться про заборону їхнього розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Під дію закону потрапили надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети.

Натомість заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Також до 1 січня 2023 винятком були надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок). Зазвичай вони призначені для пакування, транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів, зокрема круп, льоду та первинної упаковки.

Закон № 1489 визначив види пакетів:

Біорозкладний пластиковий пакет ( БПП ) розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження. Такий пакет відповідає встановленим національними або європейськими стандартами нормам стосовно утилізації способом компостування або біорозкладання. Утім, вони повинні мати відповідне маркування, порядок якого визначає Кабінет Міністрів України (КМУ).

відповідає встановленим національними або європейськими стандартами нормам стосовно утилізації способом компостування або біорозкладання. Утім, вони повинні мати відповідне маркування, порядок якого визначає Кабінет Міністрів України (КМУ). Оксорозкладні пластикові пакети (БПП) виготовляються з поліетилену та оксорозкладних домішок. Вони містять добавки, які додають до складу матеріалів, з яких виготовляються пластикові матеріали для прискорення їхнього розкладання на окремі дрібні фрагменти (мікропластик) під дією кисню та ультрафіолетового випромінювання.

виготовляються Пластиковий пакет – це тара у формі рукава, дна та відкритої горловини, з ручками або без них. Пакети призначені для пакування та транспортування товарів, продукції кінцевими споживачами.

– це тара у формі рукава, дна та відкритої горловини, з ручками або без них. Пакети призначені для пакування та транспортування товарів, продукції кінцевими споживачами. Надтонкі пластикові пакети мають стінк и товщиною менше ніж 15 мікрометрів, а тонкі – від 15 до 50 мікрометрів.

Заборона поширюється на об’єкти роздрібної торгівлі, громадського харчування й надання послуг. На оптову торгівлю та виробництво заборона не поширюється.

Ще з 2021 року безоплатне розповсюдження пластикових пакетів під забороною. Ціни мають бути не нижчими ніж ті, що встановив КМУ. Мінімальні роздрібні ціни не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок).

Згідно з законом, за розповсюдження тих типів пластикових пакетів, які знаходяться під забороною, штраф сягає від 8500 грн до 17 000 грн. Повторне порушення карається штрафом від 17 000 грн до 34 000 грн.

Також за безоплатне розповсюдження пакетів, які дозволено розповсюджувати лише платно, покарання встановили розміром від 1700 грн до 3400 грн. За повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення штраф визначили розміром від 3400 грн до 8500 грн.