Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Так, наразі щеплювати з черги в “Дія” почали тільки людей, старших за 65 років. Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу можна в центрах вакцинації, які відкрили в Україні.
Загалом в Україні вакциновано від коронавірусу 956 тисяч громадян.
За даними Ради національної безпеки і оборони, у суботу та неділю в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу загалом отримали 3 661 людина. У суботу перше щеплення отримали 2739 людей, а у неділю – 922.
Нагадаємо, днями голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже в ці вихідні (протягом суботи-неділі) зможуть отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.
Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення. В пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років. Такі люди із пріоритетних груп, які записалися в “Дії”, й можуть отримати щеплення на вихідних.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).