Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
“Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема в сімейного лікаря, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону”, – йдеться у повідомленні.
Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською; він міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).
У міністерстві зазначили, що документ буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) . Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.
Довідка. Україна зараз використовує три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer та BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл ВООЗ на екстрене використання.
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