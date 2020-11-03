Про це заявив під час доповіді у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про тести методом ІФА (імуноферментного аналізу). Це вид аналізу, за допомогою якого виявляється комплекс “антиген – антитіло”, який виробляється, коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.

“Ми завершили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигену до SARS-CoV-2 і вже впроваджуємо їх в Україні”, – зазначив Степанов.

Міністр поінформував, що на процес тестування додатково виділено 1 млрд 259 млн гривень. З них 1 млрд грн буде спрямовано на закупівлю тестів на антиген, що дасть змогу робити ще 1 млн тестів на місяць.

“Ми виходимо на планове збільшення кількості ПЛР-тестувань до 50 тисяч на добу. Зараз їх кількість перевищує 47 тисяч. Нагадаю, що на початку епідемії робилося тільки 200 тестів на добу. Наша наступна мета – 75 тисяч ПЛР-тестувань щодня. Вже закуплені потужні прилади для проведення ПЛР-діагностики. Вже є рішення Кабміну про виділення додатково 1 млрд 259 млн гривень саме на процес тестування. В тому числі 1 млрд буде переданий на закупівлю тестів на виявлення антигену до SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць”, – розповів Степанов.