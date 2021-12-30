З жовтня по кінець грудня 2021 року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 2,8 млн українців. 38 % з них — діти віком до 17 років. Летальних випадків зареєстровано не було.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ, серед лабораторних зразків уже виділили віруси типів A(H3), A(H3N2) та В.

У МОЗі нагадали, що вже понад 60 років найефективнішим способом профілактики грипу є сезонне щеплення. Його можна й потрібно робити впродовж усього епідемічного сезону: з жовтня по квітень. Вакцинуватися дозволяється дітям, старшим 6-ти місяців та дорослим, у яких немає протипоказань.

Передусім щеплення мають отримувати люди з груп медичного та професійного ризику:

— вагітні;

— діти від 6 місяців;

— люди віком понад 60 років;

— люди з хронічними захворюваннями;

— медичні працівники, вчителі і вихователі, військовослужбовці та інші.

У МОЗ зазначили, що дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу й не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Усім іншим — одна.

За даними Центру громадського здоров’я, з початку епідсезону в Україні проти грипу вакцинувалися 113, 8 тисяч осіб, з них 64,7 тисяч — з груп медичного та професійного ризиків.

Лікара застерігають: якщо ви захворіли, не займайтеся самолікуванням. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.