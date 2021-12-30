Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ, серед лабораторних зразків уже виділили віруси типів A(H3), A(H3N2) та В.
У МОЗі нагадали, що вже понад 60 років найефективнішим способом профілактики грипу є сезонне щеплення. Його можна й потрібно робити впродовж усього епідемічного сезону: з жовтня по квітень. Вакцинуватися дозволяється дітям, старшим 6-ти місяців та дорослим, у яких немає протипоказань.
Передусім щеплення мають отримувати люди з груп медичного та професійного ризику:
— вагітні;
— діти від 6 місяців;
— люди віком понад 60 років;
— люди з хронічними захворюваннями;
— медичні працівники, вчителі і вихователі, військовослужбовці та інші.
У МОЗ зазначили, що дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу й не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Усім іншим — одна.
За даними Центру громадського здоров’я, з початку епідсезону в Україні проти грипу вакцинувалися 113, 8 тисяч осіб, з них 64,7 тисяч — з груп медичного та професійного ризиків.
Лікара застерігають: якщо ви захворіли, не займайтеся самолікуванням. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.
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