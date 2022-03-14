Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Україна отримала безплатний доступ до потужної системи пошуку осіб Clearview AI, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.
Американська компанія самостійно запропонувала Києву безплатний доступ до своєї технології після нападу РФ на Україну.
У Clearview зазначили, що вони мають 2 млрд зображень із російської соціальної мережі “ВКонтакте”, водночас загальна їхня база налічує 10 млрд світлин.
База даних дозволить швидше ідентифікувати загиблих, ніж просто зіставляючи відбитки пальців.
Окрім цього, технологію можна використати для возз’єднання біженців, виявлення російських розвідників та викриття фейків у соціальних мережах.
- Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що долучаться до західних санкцій проти РФ через напад на Україну. Тепер РФ не зможе обходити обмеження через цю країну.
- Низка країн світу вже запровадила санкції проти РФ через її вторгнення до України. Нині до санкційних списків потраплять ще понад три десятки осіб.
- Раніше повідомлялося, що через санкції РФ втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Мільярдер, бізнесмен, науковець і засновник SpaseX Ілон Маск заявив про передачу Україні терміналів для отримання широкосмугового інтернету Starlink.