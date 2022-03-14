12 березня Міністерство оборони України почало використання системи розпізнавання обличчя Clearview AI. Американський стартап запропонував розкрити російських нападників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Україна отримала безплатний доступ до потужної системи пошуку осіб Clearview AI, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.

Американська компанія самостійно запропонувала Києву безплатний доступ до своєї технології після нападу РФ на Україну.

У Clearview зазначили, що вони мають 2 млрд зображень із російської соціальної мережі “ВКонтакте”, водночас загальна їхня база налічує 10 млрд світлин.

База даних дозволить швидше ідентифікувати загиблих, ніж просто зіставляючи відбитки пальців.

Окрім цього, технологію можна використати для возз’єднання біженців, виявлення російських розвідників та викриття фейків у соціальних мережах.