В Україні почали збирати дані про жителів Маріуполя, які не виходять на зв’язок: деталі

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, наразі надходить безліч повідомлень, у яких люди просять дізнатися, що сталося з їхніми рідними та близькими. Тому запустили зручну Google-форму, де можна залишити дані.
До інформації матимуть доступ в Донецькій обласній військовій адміністрації, правоохоронці і волонтери. Усі персональні дані будуть захищені.
“Найважливіше – надати точні контакти людей, яких ви розшукуєте, та свої власні контакти. Підійдіть до цього з усією ретельністю”, — написав Павло Кириленко.
У Маріуполі ведуться активні бойові дії, тому зараз фізично не зможуть перевірити всі адреси. Однак їх перевірять щойно ситуація дозволить це зробити.
- Нагадаємо, одна з українських медиків, які зараз перебувають у вирі подій у Маріуполі, розповіла про справжній стан справ у місті – немає ліків, можливості допомогти та допомоги ззовні. Вона закликала не мовчати про теперішній стан у місті та наголосила, що кількість смертей значно перевищує дані офіційної статистики.
- Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Місто Маріуполь на 20-й день війни майже зруйноване, а тіла людей – мирних жителів і військових – які дотепер просто лежали на вулицях, щойно почали забирати.
- У РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено – Маріуполь знищують саме для цього.
- У Маріуполі важка ситуація через напад РФ. У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів та води, тому туди ще раз скерували гуманітарний вантаж. Щодня місто піддається нещадним бомбардуванням з боку російських окупантів.