В Україні почали збирати дані про жителів Маріуполя, які не виходять на зв’язок: деталі

В Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв'язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, коли цьому дозволять обставини.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, наразі надходить безліч повідомлень, у яких люди просять дізнатися, що сталося з їхніми рідними та близькими. Тому запустили зручну Google-форму, де можна залишити дані.

До інформації матимуть доступ в Донецькій обласній військовій адміністрації, правоохоронці і волонтери. Усі персональні дані будуть захищені.

“Найважливіше – надати точні контакти людей, яких ви розшукуєте, та свої власні контакти. Підійдіть до цього з усією ретельністю”, — написав Павло Кириленко.

У Маріуполі ведуться активні бойові дії, тому зараз фізично не зможуть перевірити всі адреси. Однак їх перевірять щойно ситуація дозволить це зробити.