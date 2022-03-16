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В Україні почали збирати дані про жителів Маріуполя, які не виходять на зв’язок: деталі

В Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв'язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, коли цьому дозволять обставини.

Середа, 16 березня 2022, 17:49
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Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, наразі надходить безліч повідомлень, у яких люди просять дізнатися, що сталося з їхніми рідними та близькими. Тому запустили зручну Google-форму, де можна залишити дані.

До інформації матимуть доступ в Донецькій обласній військовій адміністрації, правоохоронці і волонтери. Усі персональні дані будуть захищені.

“Найважливіше – надати точні контакти людей, яких ви розшукуєте, та свої власні контакти. Підійдіть до цього з усією ретельністю”, — написав Павло Кириленко.

У Маріуполі ведуться активні бойові дії, тому зараз фізично не зможуть перевірити всі адреси. Однак їх перевірять щойно ситуація дозволить це зробити.

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