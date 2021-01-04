Міністерство цифрової трансформації і організація Stella Development Foundation почнуть працювати над впровадженням в Україні віртуальних активів і розвитком національної цифрової валюти.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Міністерство та неприбуткова організація Stellar Development Foundation (SDF), зареєстрована у Сан-Франциско, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

SDF займається підтримкою і розвитком мережі блокчейнів. У рамках співпраці з урядом України передбачено роботу за такими напрямами:

розвиток ринку віртуальних активів в Україні;

надання підтримки проєктам, які спеціалізуються на віртуальних активах;

імплементація та врегулювання обігу стейблкоїнів (криптовалюти, призначені для мінімізації мінливості ціни на стабільний біткойн) в Україні;

сприяння розвитку цифрової валюти Національного банку в Україні.

“Співпраця зі Stellar Development Foundation сприятиме розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції у світову фінансову екосистему. Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок у розвиток інфраструктури для української національної цифрової валюти. Більшість провідних країн світу розробляють власні національні цифрові валюти. Національний банк України займається розробкою і вивченням випуску національної цифрової валюти з 2017 року”, — зазначив заступник міністра Олександр Борняков.

Очікується, що Stellar Development Foundation офіційно розпочне свою діяльність в Україні в серпні 2021 року.