Про це повідомили у пресслужбі міністерства.
Міністерство та неприбуткова організація Stellar Development Foundation (SDF), зареєстрована у Сан-Франциско, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.
SDF займається підтримкою і розвитком мережі блокчейнів. У рамках співпраці з урядом України передбачено роботу за такими напрямами:
- розвиток ринку віртуальних активів в Україні;
- надання підтримки проєктам, які спеціалізуються на віртуальних активах;
- імплементація та врегулювання обігу стейблкоїнів (криптовалюти, призначені для мінімізації мінливості ціни на стабільний біткойн) в Україні;
- сприяння розвитку цифрової валюти Національного банку в Україні.
“Співпраця зі Stellar Development Foundation сприятиме розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції у світову фінансову екосистему. Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок у розвиток інфраструктури для української національної цифрової валюти. Більшість провідних країн світу розробляють власні національні цифрові валюти. Національний банк України займається розробкою і вивченням випуску національної цифрової валюти з 2017 року”, — зазначив заступник міністра Олександр Борняков.
Очікується, що Stellar Development Foundation офіційно розпочне свою діяльність в Україні в серпні 2021 року.
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