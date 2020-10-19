Про це повідомляє пресслужба підприємства.

“Препарат є першим українським генериком японського противірусного засобу “Авіган” (фавіпіравір). Цей препарат на початку року був внесений у вітчизняний протокол лікування хвороби, викликаної COVID-19. У той же час, препарат не зареєстрований на території України, тому купити його було майже неможливо”, – йдеться в повідомленні.

У вересні японські дослідники в рамках проведення клінічних досліджень отримали докази ефективності використання “Авіган” (фавіпіравір) для лікування хвороби, викликаної коронавірусною інфекцією. Раніше вказаний фармпрепарат вже успішно використовувався під час епідемії свинячого грипу.

“Вважається, що він не просто усуває клінічні прояви хвороби, а, перш за все, впливає на патогенез коронавірусу в організмі людини. При цьому, ще в квітні в Україні оригінальний препарат був внесений до переліку ліків для запобігання поширенню коронавірусного захворювання, які були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ”, – зазначили на підприємстві.

При цьому, на початку жовтня 2020 Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядами України та Японії про передачу нашій стороні гуманітарної допомоги у вигляді партії препарату “Фавіпіравір”.

“У той же час, навряд чи гуманітарна партія зможе перекрити потреби українців в препараті проти коронавірусу на тривалий термін. Втім, вихід на український ринок вітчизняного препарату від “Мікрохім” дозволить не тільки вирішити проблеми щодо поставок необхідних обсягів “Фавіпіравіра” в умовах пандемії, але і забезпечити значно нижчу цінову політику для населення, ніж у випадку з оригінальним препаратом”, – резюмували у “Мікрохімі”.