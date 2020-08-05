В Україні подорожчав газ для населення

У серпні ціна на газ для населення зросла на 0,27 гривень за кубометр.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Відтак серпнева ціна на газ становить 3,24 грн/кубічний метр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування).

У “Нафтогазі” підвищення вартості газу пояснюють тим, що “ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду”.

За інформацією компанії, тариф “Місячний” – наразі перший тариф, який компанія пропонує клієнтам. Він передбачає постоплату за спожитий газ і всі користувачі автоматично переведені на нього. Зокрема, цей тариф надає можливість зекономити 1 відсоток від загального рахунку, якщо здійснити оплату до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.