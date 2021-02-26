Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, такі дані надійшли з німецької клініки “Шаріте”.
“Секвенування генома коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердило наявність британського, південноафриканського або бразильського походження, мутацій (коронавірусу – ред.). Це ми отримали перші результати зразків із клініки “Шаріте”, куди направляли на дослідження біоматеріал, відібраний у хворих в Україні”, – зазначив Ляшко.
Він наголосив, що наступного тижня очікуються результати секвенування, яке проводиться уже не за кордоном, а в Україні. Йдеться про дослідження зразків, відібраних у хворих в Івано-Франківській області, яка зараз потрапила у “червону” зону карантину через ситуацію з COVID-19.
“Також ми очікуємо наступного тижня результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть досліджені зразки, взяті у тяжкохворих в Івано-Франківській області. І будемо знати, чи циркулюють у нас минулі штами, чи вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби”, – розповів Ляшко.
(На відео – з 7:40)
Раніше #Букви повідомляли, що в Україні починають досліджувати зразки коронавірусу з Івано-Франківської області, де почався новий спалах COVID-19.
Медиків занепокоїла ситуація зі зростанням ахворюваності в Івано-Франківській області. Через це було вирішено “дослідити, який геном у природі цього коронавірусу, можливо, там якийсь новий штам”.
Дотепер в Україні не проводилося секвенування штамів коронавірусу, зразки відправлялися за кордон.
- У грудні минулого року стало відомо, що в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро вчені виявили новий штам коронавірусу.
- У січні 2021 року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з посиланням на дані перших наукових досліджень заявляв, що британський штам коронавірусу може бути більш смертоносним.
- За даними вчених Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, клінічні випробування двох вакцин COVID-19 показують, що варіант коронавірусу, який вперше був виявлений у Південній Африці, більш стійкий до антитіл, які формуються після щеплення.
- Американська компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, спрямовану на боротьбу з південноафриканським штамом коронавірусу.