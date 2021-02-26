В Україні наразі не виявили британського, південноафриканського чи бразильського штамів (мутацій) коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, такі дані надійшли з німецької клініки “Шаріте”.

“Секвенування генома коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердило наявність британського, південноафриканського або бразильського походження, мутацій (коронавірусу – ред.). Це ми отримали перші результати зразків із клініки “Шаріте”, куди направляли на дослідження біоматеріал, відібраний у хворих в Україні”, – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що наступного тижня очікуються результати секвенування, яке проводиться уже не за кордоном, а в Україні. Йдеться про дослідження зразків, відібраних у хворих в Івано-Франківській області, яка зараз потрапила у “червону” зону карантину через ситуацію з COVID-19.

“Також ми очікуємо наступного тижня результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть досліджені зразки, взяті у тяжкохворих в Івано-Франківській області. І будемо знати, чи циркулюють у нас минулі штами, чи вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби”, – розповів Ляшко.

(На відео – з 7:40)

Раніше #Букви повідомляли, що в Україні починають досліджувати зразки коронавірусу з Івано-Франківської області, де почався новий спалах COVID-19.

Медиків занепокоїла ситуація зі зростанням ахворюваності в Івано-Франківській області. Через це було вирішено “дослідити, який геном у природі цього коронавірусу, можливо, там якийсь новий штам”.

Дотепер в Україні не проводилося секвенування штамів коронавірусу, зразки відправлялися за кордон.