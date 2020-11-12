Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, зараз в Україні циркуляції вірусів грипу не виявлено. Але за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло майже 170 тисяч осіб. З них 30% – це діти до 17 років. У більшості регіонів України епідпроцес щодо грипу та ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні“, – зазначив Ляшко.
При цьому він уточнив, що у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях “вже зареєстрований низький рівень перевищення епідемічного порогу”.
“Це свідчить про те, що ситуація ускладнюється, крім коронавірусної хвороби, ще й іншими респіраторними вірусними інфекціями”, – заявив Ляшко.
За словами головного санлікаря, з початку епідсезону проти грипу вакциновано вже 50 143 людини (з них 20 тис. за останній тиждень).
Ляшко поінформував, що з понеділка МОЗ України “розвіз перші надходження вакцини проти грипу, яка закуплена за державні кошти в кількості 40 тисяч доз”.
“Ця вакцина призначається в першу чергу для імунопрофілактики медпрацівників, які надають допомогу хворим на коронавірус, а також працівників екстреної медичної допомоги”, – заявив Ляшко.
Він також нагадав клінічні ознаки грипу: раптовий початок; головний біль; ломота в м’язах і суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла понад 38 градусів і кашель.
Ляшко закликав телефонувати сімейному лікарві при таких ознаках.
(На відео – з 18:55)
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