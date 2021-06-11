Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 762 особи. При цьому одужало 5 583 особи, а летальних випадків зафіксовано 70.
За добу протестовано: 25 837 осіб методом ПЛР – 25 837 осіб, 10 741 особу методом ІФА – 10 741 особу та 18 764 особи експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 221 427 осіб; одужало – 2 120 780 осіб.
Водночас, було зафіксовано 51 577 летальних випадків – 51 577 та проведено 10 460 411 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.