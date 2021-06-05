Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 065 осіб;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 8 330 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 29 061 особу,
- методом ІФА – 12 048 осіб,
- експрес-тестами – 19 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 213 580 осіб;
- одужало – 2 088 712 осіб;
- летальних випадків – 51 140;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.