Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 065 осіб;
  • летальних випадків – 86;
  • одужало – 8 330 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 29 061 особу,
  • методом ІФА – 12 048 осіб,
  • експрес-тестами – 19 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 213 580 осіб;
  • одужало – 2 088 712 осіб;
  • летальних випадків – 51 140;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

  • В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.