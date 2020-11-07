Станом на ранок 7 листопада в Україні зафіксовано понад 10,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили в МОЗ.

За минулу добу було зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них, 316 випадків зараження серед дітей, а 519 – серед медпрацівників.

За останню добу через зараження коронавірусом було госпіталізовано 1 470 осіб. 187 осіб померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19.

Одужали та отримали негативні тести на коронавірус 8 685 осіб.

За добу було зроблено 82 327 тестувань на коронавірус. З них – методом ПЛР 51 258, а методом ІФА – 31 069.

За весь час епідемії в Україні захворіло 450 934 особи; одужало 204 229 осіб; летальних випадків – 8 312; проведено ПЛР-тестувань – 3 572 433.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), м. Київ (854), Житомирській області (602), Хмельницькій області (579) та Львівській області (557).

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 43 229 випадків;

Вінницька область – 12 216 випадків;

Волинська область – 15 795 випадків;

Дніпропетровська область – 17 446 випадків;

Донецька область – 13 546 випадків;

Житомирська область – 17 791 випадок;

Закарпатська область – 16 670 випадків;

Запорізька область – 12 734 випадки;

Івано-Франківська область – 23 561 випадок;

Київська область – 19 274 випадки;

Кіровоградська область – 3 018 випадків;

Луганська область – 4 345 випадків;

Львівська область – 32 982 випадки;

Миколаївська область – 9 949 випадків;

Одеська область – 27 894 випадки;

Полтавська область – 11 699 випадків;

Рівненська область – 21 403 випадки;

Сумська область – 14 103 випадки;

Тернопільська область – 21 907 випадків;

Харківська область – 42 139 випадків;

Херсонська область – 5 249 випадків;

Хмельницька область – 19 017 випадків;

Черкаська область – 10 461 випадок;

Чернівецька область – 24 559 випадків;

Чернігівська область – 9 947 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.