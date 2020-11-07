Про це повідомили в МОЗ.
За минулу добу було зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них, 316 випадків зараження серед дітей, а 519 – серед медпрацівників.
За останню добу через зараження коронавірусом було госпіталізовано 1 470 осіб. 187 осіб померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19.
Одужали та отримали негативні тести на коронавірус 8 685 осіб.
За добу було зроблено 82 327 тестувань на коронавірус. З них – методом ПЛР 51 258, а методом ІФА – 31 069.
За весь час епідемії в Україні захворіло 450 934 особи; одужало 204 229 осіб; летальних випадків – 8 312; проведено ПЛР-тестувань – 3 572 433.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), м. Київ (854), Житомирській області (602), Хмельницькій області (579) та Львівській області (557).
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 43 229 випадків;
- Вінницька область – 12 216 випадків;
- Волинська область – 15 795 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 446 випадків;
- Донецька область – 13 546 випадків;
- Житомирська область – 17 791 випадок;
- Закарпатська область – 16 670 випадків;
- Запорізька область – 12 734 випадки;
- Івано-Франківська область – 23 561 випадок;
- Київська область – 19 274 випадки;
- Кіровоградська область – 3 018 випадків;
- Луганська область – 4 345 випадків;
- Львівська область – 32 982 випадки;
- Миколаївська область – 9 949 випадків;
- Одеська область – 27 894 випадки;
- Полтавська область – 11 699 випадків;
- Рівненська область – 21 403 випадки;
- Сумська область – 14 103 випадки;
- Тернопільська область – 21 907 випадків;
- Харківська область – 42 139 випадків;
- Херсонська область – 5 249 випадків;
- Хмельницька область – 19 017 випадків;
- Черкаська область – 10 461 випадок;
- Чернівецька область – 24 559 випадків;
- Чернігівська область – 9 947 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
- 6 листопада відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оновили список зон карантину. Так, з 00 годин 00 хвилин понеділка, 9 листопада, жоден регіон у країні не буде в “жовтій” чи “зеленій” зонах. Місто Київ залишається у “помаранчевій” зоні.