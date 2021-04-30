За минулу добу, 29 квітня, в Україні зафіксували 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 117 осіб;

летальних випадків – 307;

одужало – 20 192 особи;

здійснено тестувань за добу – 90 101 (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 069 537 осіб;

одужало – 1 655 525 осіб;

летальних випадків – 44 085;

проведено ПЛР-тестувань – 9 418 779.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), Києв (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Крім того, щеплення проти COVID-19 за минулу добу отримали 73 376 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 702 440 людей, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;

Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;

Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;

Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;

Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;

Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;

Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;

Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;

Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;

Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;

Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;

Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;

Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;

Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;

Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;

Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;

Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;

Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;

Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;

Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;

Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;

Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;

Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;

Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;

Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 504 101 людина.