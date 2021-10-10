Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 712 осіб. Водночас одужало 2 581 особа, а летальних випадків зафіксовано 162.
За добу було протестовано 35 671 особа методом ПЛР, 5 434 особи – методом ІФА, 26 287 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло 2 541 257 осіб; одужали – 2 290 427 осіб; летальних випадків – 58 493; проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 320 випадків;
Вінницька область – 202 випадки;
Волинська область – 197 випадків;
Дніпропетровська область – 838 випадків;
Донецька область – 819 випадків;
Житомирська область – 607 випадків;
Закарпатська область – 52 випадки;
Запорізька область – 836 випадків;
Івано-Франківська область – 220 випадків;
Київська область – 237 випадків;
Кіровоградська область – 105 випадків;
Луганська область – 167 випадків;
Львівська область – 468 випадків;
Миколаївська область – 339 випадків;
Одеська область – 1 010 випадків;
Полтавська область – 174 випадки;
Рівненська область – 158 випадків;
Сумська область – 452 випадки;
Тернопільська область – 406 випадків;
Харківська область – 1 783 випадки;
Херсонська область – 567 випадків;
Хмельницька область – 526 випадків;
Черкаська область – 169 випадків;
Чернівецька область – 525 випадків;
Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Експертка та епідеміологиня, яка відповідає за боротьбу з епідемією COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), Марія Ван Керхове заявила, що COVID-19 все ще не під контролем, і багато людей помилково вважають, що пандемія майже закінчилася.