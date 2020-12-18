Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 904 особи;
- летальних випадків – 260;
- одужало – 12 866 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 944 381 особа;
- одужало – 561 222 особи;
- летальних випадків – 16 256;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 98 330 випадків;
- Вінницька область – 20 578 випадків;
- Волинська область – 29 817 випадків;
- Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
- Донецька область – 31 449 випадків;
- Житомирська область – 35 662 випадки;
- Закарпатська область – 26 855 випадків;
- Запорізька область – 45 715 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
- Київська область – 51 588 випадків;
- Кіровоградська область – 7 621 випадок;
- Луганська область – 8 533 випадки;
- Львівська область – 55 860 випадків;
- Миколаївська область – 25 826 випадків;
- Одеська область – 61 963 випадки;
- Полтавська область – 31 097 випадків;
- Рівненська область – 37 840 випадків;
- Сумська область – 37 157 випадків;
- Тернопільська область – 32 089 випадків;
- Харківська область – 64 237 випадків;
- Херсонська область – 15 151 випадок;
- Хмельницька область – 36 027 випадків;
- Черкаська область – 33 837 випадків;
- Чернівецька область – 37 695 випадків;
- Чернігівська область – 26 409 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.
- Після зимових канікул, під час жорсткого карантину (локдауну), що запланований на січень 2021 року, школярі в Києві розпочнуть навчання в дистанційному режимі.