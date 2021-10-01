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В Україні – понад 12 тис. нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 30 вересня, в Україні зафіксували 12 034 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

П’ятниця, 1 жовтня 2021, 08:30

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 637 осіб. Водночас одужало 3 264 особи, а летальних випадків зафіксовано 172.

За добу було протестовано 89 002 особи методом ПЛР, 10 265 осіб – методом ІФА, 33 178 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 435 413 осіб; одужали – 2 258 455 осіб; летальних випадків – 56 446; проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

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Теги: Коронавірус, МОЗ України, статистика

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