За минулу добу, 14 жовтня, в Україні 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 177 дітей та 170 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 4 947 осіб. Водночас одужало – 4 591 особа, а летальних випадків зафіксовано 202.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 610 899 осіб; одужали – 2 316 582 особи; летальних випадків – 60 137; проведено ПЛР-тестувань – 13 482 871.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) і Львівській (816) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 270 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки;

Донецька область – 816 випадків;

Житомирська область – 860 випадків;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 927 випадків;

Івано-Франківська область – 290 випадків;

Київська область – 391 випадок;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 213 випадків;

Львівська область – 816 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 753 випадки;

Полтавська область – 230 випадків;

Рівненська область – 308 випадків;

Сумська область – 681 випадок;

Тернопільська область – 514 випадків;

Харківська область – 1 492 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 655 випадків;

Черкаська область – 274 випадки;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 34 897 людей. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані – 15 194 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).