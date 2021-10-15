Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 4 947 осіб. Водночас одужало – 4 591 особа, а летальних випадків зафіксовано 202.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 610 899 осіб; одужали – 2 316 582 особи; летальних випадків – 60 137; проведено ПЛР-тестувань – 13 482 871.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) і Львівській (816) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 456 випадків;
Вінницька область – 270 випадків;
Волинська область – 284 випадки;
Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
Донецька область – 816 випадків;
Житомирська область – 860 випадків;
Закарпатська область – 129 випадків;
Запорізька область – 927 випадків;
Івано-Франківська область – 290 випадків;
Київська область – 391 випадок;
Кіровоградська область – 78 випадків;
Луганська область – 213 випадків;
Львівська область – 816 випадків;
Миколаївська область – 237 випадків;
Одеська область – 753 випадки;
Полтавська область – 230 випадків;
Рівненська область – 308 випадків;
Сумська область – 681 випадок;
Тернопільська область – 514 випадків;
Харківська область – 1 492 випадки;
Херсонська область – 709 випадків;
Хмельницька область – 655 випадків;
Черкаська область – 274 випадки;
Чернівецька область – 579 випадків;
Чернігівська область – 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 34 897 людей. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані – 15 194 людини.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я рекомендувало Міністерству освіти й науки звернутися до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією щодо перенесення початку осінніх канікул у закладах освіти з 25 жовтня на 18 жовтня 2021 року.