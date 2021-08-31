За минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, захворіли 75 дітей та 31 медпрацівник.

Протягом доби госпіталізовані 470 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Протягом доби від ускладнень коронавірусу померла 51 людина. За весь час зафіксовано 53 789 летальних випадків. Одужали за добу 1257 осіб. За весь час одужали 2 млн 207 тис. 940 осіб.

Від початку епідемії коронавірус виявили в 2 млн 286 тис. 296 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 21 236 осіб; методом ІФА – 7 031 особа; експрес-тестами – 17 747 осіб.

Всього проведено 11 млн 980 тис. 323 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

• м. Київ – 204 випадки;

• Вінницька область – 29 випадків;

• Волинська область – 18 випадків;

• Дніпропетровська область – 59 випадків;

• Донецька область – 59 випадків;

• Житомирська область – 25 випадків;

• Закарпатська область – 12 випадків;

• Запорізька область – 80 випадків;

• Івано-Франківська область – 31 випадок;

• Київська область – 28 випадків;

• Кіровоградська область – 13 випадків;

• Луганська область – 106 випадків;

• Львівська область – 51 випадок;

• Миколаївська область – 16 випадків;

• Одеська область – 127 випадків;

• Полтавська область – 59 випадків;

• Рівненська область – 40 випадків;

• Сумська область – 25 випадків;

• Тернопільська область – 20 випадків;

• Харківська область – 144 випадки;

• Херсонська область – 26 випадків;

• Хмельницька область – 50 випадків;

• Черкаська область – 28 випадків;

• Чернівецька область – 87 випадків;

• Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.