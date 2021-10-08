Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 526 осіб. Водночас одужало – 4 720 осіб, а летальних випадків зафіксовано 241.
За добу було протестовано 53 211 осіб методом ПЛР, 10 100 осіб – методом ІФА, 43 558 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 514 005 осіб; одужали – 2 282 482 особи; летальних випадків – 58 081; проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 721 випадок;
- Вінницька область – 302 випадки;
- Волинська область – 395 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 345 випадків;
- Донецька область – 949 випадків;
- Житомирська область – 550 випадків;
- Закарпатська область – 149 випадків;
- Запорізька область – 808 випадків;
- Івано-Франківська область – 381 випадок;
- Київська область – 525 випадків;
- Кіровоградська область – 103 випадки;
- Луганська область – 658 випадків;
- Львівська область – 1 237 випадків;
- Миколаївська область – 342 випадки;
- Одеська область – 1 418 випадків;
- Полтавська область – 574 випадки;
- Рівненська область – 562 випадки;
- Сумська область – 845 випадків;
- Тернопільська область – 614 випадки;
- Харківська область – 1 025 випадків;
- Херсонська область – 716 випадків;
- Хмельницька область – 608 випадків;
- Черкаська область – 582 випадки;
- Чернівецька область – 611 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Експертка та епідеміологиня, яка відповідає за боротьбу з епідемією COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), Марія Ван Керхове заявила, що COVID-19 все ще не під контролем, і багато людей помилково вважають, що пандемія майже закінчилася.