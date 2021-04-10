Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 709 осіб;
- летальних випадків – 398;
- одужало – 10 722 особи;
- здійснено тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 841 137 осіб;
- одужало – 1 405 826 осіб;
- летальних випадків – 36 779;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 622 424.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.
Також за минулу добу щепили проти COVID-19 19 858 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 373 002 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;
- Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;
- Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;
- Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;
- Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;
- Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;
- Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;
- Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;
- Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;
- Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;
- Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;
- Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;
- Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;
- Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;
- Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;
- Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;
- Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;
- Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;
- Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;
- Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;
- Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;
- Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;
- Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;
- Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.
Станом на 09 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 435 451 людина.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.