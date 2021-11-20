В Україні – понад 18 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 594 особи. Водночас одужали 21 979 осіб особи, а летальних випадків зафіксовано 664.
За весь час епідемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб; одужали – 2 748 500 осіб; летальних випадків – 80 895; проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1484 випадки;
Вінницька область – 776 випадків;
Волинська область – 652 випадки;
Дніпропетровська область – 1870 випадків;
Донецька область – 1010 випадків;
Житомирська область – 547 випадків;
Закарпатська область – 519 випадків;
Запорізька область – 1027 випадків;
Івано-Франківська область – 570 випадків;
Київська область – 965 випадків;
Кіровоградська область – 234 випадки;
Луганська область – 255 випадків;
Львівська область – 1017 випадків;
Миколаївська область – 907 випадків;
Одеська область – 840 випадків;
Полтавська область – 931 випадок;
Рівненська область – 661 випадок;
Сумська область – 461 випадок;
Тернопільська область – 336 випадків;
Харківська область – 657 випадків;
Херсонська область – 222 випадки;
Хмельницька область – 735 випадків;
Черкаська область – 704 випадки;
Чернівецька область – 203 випадки;
Чернігівська область – 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу проти COVID-19 було вакциновано 311 316 людей. Одну дозу отримали 98 794 людини повністю імунізовані – 212 522 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.
- 16 листопада Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Українці зреагували на цю новину великою кількістю жартів та мемів.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“.
- 18 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.