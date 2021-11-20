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В Україні – понад 18 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 18 листопада, в Україні зафіксували 18 250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 463 дітей та 380 медпрацівників.

Субота, 20 листопада 2021, 08:55

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 594 особи. Водночас одужали 21 979 осіб особи, а летальних випадків зафіксовано 664.

За весь час епідемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб; одужали – 2 748 500 осіб; летальних випадків – 80 895; проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1484 випадки;

Вінницька область – 776 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 1870 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 547 випадків;

Закарпатська область – 519 випадків;

Запорізька область – 1027 випадків;

Івано-Франківська область – 570 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 234 випадки;

Луганська область – 255 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 907 випадків;

Одеська область – 840 випадків;

Полтавська область – 931 випадок;

Рівненська область – 661 випадок;

Сумська область – 461 випадок;

Тернопільська область – 336 випадків;

Харківська область – 657 випадків;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 735 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 203 випадки;

Чернігівська область – 667 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу проти COVID-19 було вакциновано 311 316 людей. Одну дозу отримали 98 794 людини повністю імунізовані – 212 522 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

  • 16 листопада Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Українці зреагували на цю новину великою кількістю жартів та мемів.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“.
  • 18 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

 

Теги: COVID-19, Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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