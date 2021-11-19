В Україні – понад 20 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 637 осіб. Водночас одужала – 22 304 особи, а летальних випадків зафіксовано 725.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 3 304 058 осіб; одужали – 2 726 521 особи; летальних випадків – 80 231; проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1782 випадки;
Вінницька область – 973 випадки;
Волинська область – 589 випадків;
Дніпропетровська область – 1943 випадки;
Донецька область – 1057 випадків;
Житомирська область – 509 випадків;
Закарпатська область – 514 випадків;
Запорізька область – 1187 випадків;
Івано-Франківська область – 838 випадків;
Київська область – 945 випадків;
Кіровоградська область – 241 випадок;
Луганська область – 278 випадків;
Львівська область – 1017 випадків;
Миколаївська область – 909 випадків;
Одеська область – 916 випадків;
Полтавська область – 1050 випадків;
Рівненська область – 782 випадки;
Сумська область – 662 випадки;
Тернопільська область – 396 випадків;
Харківська область – 726 випадків;
Херсонська область – 308 випадків;
Хмельницька область – 818 випадків;
Черкаська область – 681 випадок;
Чернівецька область – 237 випадків;
Чернігівська область – 692 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 294 320 людей. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплень.
У МОЗ наголосили, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
- 16 листопада Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Українці зреагували на цю новину великою кількістю жартів та мемів.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“.
- 18 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.