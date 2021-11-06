Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 057 осіб. Водночас одужала – 11 817 осіб, а летальних випадків зафіксовано 793.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 3 058 014 осіб; одужали – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635; проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1426 випадків;
Вінницька область – 781 випадок;
Волинська область – 466 випадків;
Дніпропетровська область – 2616 випадків;
Донецька область – 1408 випадків;
Житомирська область – 834 випадки;
Закарпатська область – 345 випадків;
Запорізька область – 1096 випадків;
Івано-Франківська область – 881 випадок;
Київська область – 876 випадків;
Кіровоградська область – 173 випадки;
Луганська область – 513 випадків;
Львівська область – 1465 випадків;
Миколаївська область – 715 випадків;
Одеська область – 2177 випадків;
Полтавська область – 963 випадки;
Рівненська область – 1079 випадків;
Сумська область – 960 випадків;
Тернопільська область – 746 випадків;
Харківська область – 1535 випадків;
Херсонська область – 808 випадків;
Хмельницька область – 1057 випадків;
Черкаська область – 669 випадків;
Чернівецька область – 511 випадків;
Чернігівська область – 963 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 278 917 людей. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані – 95 623 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
- 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
- 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
- З 30 жовтня до червоної зони карантину потрапили ще 7 областей України.
- З понеділка, 1 листопада, у Києві через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилили карантинні обмеження.