За минулу добу, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 541 дітей та 398 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 057 осіб. Водночас одужала – 11 817 осіб, а летальних випадків зафіксовано 793.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 3 058 014 осіб; одужали – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635; проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2616 випадків;

Донецька область – 1408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 278 917 людей. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані – 95 623 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.